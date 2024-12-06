TFF’de bir istifa daha! İbrahim Hacıosmanoğlu - Dursun Özbek gerilimi yükseliyor

06 Aralık 2024 13:39 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dursun Özbek ile ilgili açıklamaları sonrası gerilim yükseldi. TFF'de Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse görevinden istifa etti. Yaşanan gerilimin ardından TFF'de yönetici Ural Aküzüm’ün de istifa edeceği konuşuluyor. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül'ün de istifa ettiği belirtildi.

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir yanıt daha: "Türk futbolu bir kişinin esiri oldu!"

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir yanıt daha: "Türk futbolu bir kişinin esiri oldu!"

Türk futbolunda gerilim ve tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​'nun yaptığı açıklamaları Galatasaray​ camiasında bomba etkisi yaptı. Dursun Özbek’in istifa​ çağrılarına canlı yayında cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Beni istifaya çağırmasına gerek yok. Galatasaray Kulübü'ne saygım var ama bu sözleri ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakma peşindeyim. Bunun bedeli çok ağır olur” dedi. Özbek ise Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla kendisini tehdit ettiğini ifade ederek konuyu yargıya taşıyacağının sinyallerini verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İLE DURSUN ÖZBEK GERİLİMİ

İbrahim Hacıosmanoğlu ile Dursun Özbek gerilimi sonrası TFF’de istifalar yaşanıyor. TFF​ Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse görevinden istifa etti.

Köse'nin açıklamasında, "Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasmane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir. Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevinden istifa ediyorum." ifadeleri yer aldı.

TFF'DE İSTİFALAR

Ahmet Köse’nin yanı sıra İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ural Aküzüm de yaşanan gelişmelerden oldukça rahatsız. Ural Aküzüm’ün Sivasspor-Galatasaray maçının ardından istifa edeceği yönünde haberler konuşuluyor.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül de istifa eden isimler arasında. Geçen hafta da Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Prof.dr. Mehmet Emin Birpınar da görevinden ayrılmıştı.

TFF’de yaşanan Karadağ kavgasının ardından Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu yedek üyelerinden Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu Kazım Şengöçgel ile Burak Akkan görevinden istifa etmişti.