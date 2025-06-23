Fenerbahçe Beko kazandı: Beşiktaş Fibabanka şampiyonluğu zora soktu!

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde dördüncü kez sahaya çıktı. Misafir takım Fenerbahçe Beko, zorlu maçı kazanarak seride 3-1 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Sarı lacivertli takım, deplasmanda 91-87 galip gelerek kendi sahasına büyük bir avantajla döndü.

https://x.com/FBBasketbol/status/1937236993064206689

FENERBAHÇE BEKO'DA ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Akatlar'da kıran kırana geçen maçı kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için geri sayıma geçti. An itibarıyla seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, kendi sahasında alacağı bir galibiyetle birlikte resmen şampiyonluğunu ilan edecek.

1. Periyot: Beşiktaş Fibabanka 22-26 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Beşiktaş Fibabanka 45-49 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Beşiktaş Fibabanka 65-68 Fenerbahçe Beko

SARAS'TAN MAÇ SONUNDA NET İFADELER

Zaferi değerlendiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, "Oyun planımız her zamankiyle aynıydı, çok farklı bir şey yapmadık. Savaştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ MAÇ 25 HAZİRAN'DA

Seride bir sonraki mücadele, 25 Haziran günü saat 20.30'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.