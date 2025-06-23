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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko kazandı: Beşiktaş Fibabanka şampiyonluğu zora soktu!

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde dördüncü kez sahaya çıktı. Misafir takım Fenerbahçe Beko, zorlu maçı kazanarak seride 3-1 öne geçti.

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Fenerbahçe Beko kazandı: Beşiktaş Fibabanka şampiyonluğu zora soktu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 23:06

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Sarı lacivertli takım, deplasmanda 91-87 galip gelerek kendi sahasına büyük bir avantajla döndü.

https://x.com/FBBasketbol/status/1937236993064206689

FENERBAHÇE BEKO'DA ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Akatlar'da kıran kırana geçen maçı kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için geri sayıma geçti. An itibarıyla seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, kendi sahasında alacağı bir galibiyetle birlikte resmen şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe Beko kazandı: Beşiktaş Fibabanka şampiyonluğu zora soktu!

1. Periyot: Beşiktaş Fibabanka 22-26 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Beşiktaş Fibabanka 45-49 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Beşiktaş Fibabanka 65-68 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko kazandı: Beşiktaş Fibabanka şampiyonluğu zora soktu!

SARAS'TAN MAÇ SONUNDA NET İFADELER

Zaferi değerlendiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, "Oyun planımız her zamankiyle aynıydı, çok farklı bir şey yapmadık. Savaştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko kazandı: Beşiktaş Fibabanka şampiyonluğu zora soktu!

SIRADAKİ MAÇ 25 HAZİRAN'DA

Seride bir sonraki mücadele, 25 Haziran günü saat 20.30'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe Beko kazandı: Beşiktaş Fibabanka şampiyonluğu zora soktu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR?
Sarı lacivertli yöneticiler, iyi bir uzun transferi için çalışmalara devam ediyor.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
#Play-off Final
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Beşiktaş Fibabanka
#Spor
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