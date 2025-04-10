Son dakika | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih belli oldu. TFF'nin açıkladığı programa göre derbi 4 Mayıs Pazar akşamı oynanacak.

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih belli oldu. TFF'nin açıkladığı programa göre derbi 4 Mayıs Pazar akşamı oynanacak. Ayrıca Süper Lig'de 3 haftalık program da belli oldu.

İşte Süper Lig'de 3 haftalık program:

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ SON DURUM

Beşiktaş, bu sezonun "sancılı dönemiyle" bağını koparamıyor. Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta sahadan bir kez galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste alınan 6 galibiyetin ardından sahasında öne geçtiği müsabakada 10 kişilik Gaziantep FK'ye 2-1, deplasmanda da 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

Kupada da öne geçtiği Göztepe mücadelesinde bu kez Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kartla atılmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra 3-1 yenilen "Kara kartal", bu süreçteki tek beraberliğini 10 kişi tamamladığı Kasımpaşa maçında 1-1'lik skorla aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 karşılaşmadaki tek galibiyetini de lider Galatasaray karşısında 2-1 ile aldı. Siyah-beyazlılar, elde ettiği sonuçla rakibinin ligdeki namağlup serisine son verdi.

Süper Lig'de ikinci devrenin lideri Fenerbahçe oldu. Ligin ikinci devresinde en fazla puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı on sekizer puanla Beşiktaş, Kasımpaşa, Sipay Bodrum FK ve Onvo Antalyaspor ile on yedişer puana ulaşan Bellona Kayserispor ve İkas Eyüpspor takip etti.