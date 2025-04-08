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 | Burak Ayaydın

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan kırmızı kart paylaşımı: "En çok kendime kızgınım"

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'tan sosyal medya paylaşımı geldi. 4 günde iki kez kırmızı kart gören ve üst üste Beşiktaş'ı sahada 10 kişi bırakan Tayyip Talha Sanuç, sosyal medya paylaşımıyla camiadan özür diledi.

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Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan kırmızı kart paylaşımı:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 16:45

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, ilk önce kupadaki Göztepe maçında kırmızı kart görmüş ve hemen ardından da ligdeki Kasımpaşa maçında yine kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 4 gün içinde iki kez Beşiktaş'ı sahada 10 kişi bırakan Tayyip Talha Sanuç, sürece dair duygularını paylaştı ve camiadan özür diledi.

BEŞİKTAŞLI TAYYİP TALHA SANUÇ'TAN ÖZÜR MESAJI

"İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum, böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim."

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan kırmızı kart paylaşımı: "En çok kendime kızgınım"

Sıkça Sorulan Sorular

25 YAŞINDAKİ SAVUNMACI BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Tayyip Talha, 2022 yazında Adana Demirspor'dan transfer edilmişti.
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ETİKETLER
#kırmızı kart
#tayip talha sanuç
#Tayyip Talha Sanuç
#Sosyal Medya Paylaşımı
#Beşiktaş Kadro
#Spor
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