Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor: Kritik karar verildi!

Sergen Yalçın için an itibarıyla Süper Lig'e dönüş hazırlıkları başladı. Son dönemde Beşiktaş'ı ve Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, gelecek yaz dönemi için Süper Lig kritiğini tamamladı ve nihai kararını verdi.

Sergen Yalçın için Beşiktaş iddialarından sonra yeni bir Süper Lig kararı geldi. Bir süredir yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş olmasa bile gelecek yaz itibarıyla Süper Lig'de yeni bir ekiple yola devam etmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 9 aydır boşta olan Sergen hoca, inandığı bir projeye şans verme kararı aldı.

SERGEN YALÇIN SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Beşiktaş tarafından istenen ama teklifi kabul etmeyen Sergen Yalçın, an itibarıyla yeni bir karar verdi ve gelecek yaz yeniden Süper Lig'de olmak için hazırlıklara başladı. Halihazırda uzun zamandır boşta olan Sergen Yalçın, son olarak Antalyaspor'u yönetmiş ve takımın başında 23 maça çıkıp 1.22 puan ortalaması yakalamıştı. Tüm bu süreçten hareketle inandığı bir proje olmadığı için yaklaşık 9 aydır kimseyle anlaşmayan Sergen hoca, gelecek yaz için Süper Lig ekipleriyle görüşmeler yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA SERGEN YALÇIN İÇİN SÜPER LİG SÜRECİ

Sergen Yalçın geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapmış ve bir ekibi olduğunu belirterek takım çalıştırması gerektiğini söylemişti. Açıklamadan mütevellit Antalyaspor sürecine dahil olduğu düşünülen Sergen Yalçın, Akdeniz ekibindeki kötü performanstan sonra bir süre hocalıktan uzak kalmayı tercih etmişti. Bugün gelinen noktada ise Başakşehir ve Eyüpspor gibi takımlar için kritikler yapan Sergen Yalçın, olası bir Arda Turan ya da Çağdaş Atan ayrılığında İstanbul'da yeni bir göreve başlamaya olumlu yaklaşıyor. Zira Arda Turan'ın Eyüpspor'dan ayrılarak Avrupa'ya gitmesi beklenen süreç, Çağdaş Atan'ın sürpriz ayrılığıyla da tamamlanabilir gibi duruyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE BAŞARILI OLMUŞTU

Siyah beyazlı ekiple 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, son dönemde Fenerbahçe'yle de anılmış ama Ali Koç'un Jose Mourinho tercihiyle haberler o zaman için rafa kaldırılmıştı.