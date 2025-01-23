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Son dakika | Fenerbahçe duyurdu: Omzu çıkan Mert Müldür tedaviye alındı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:49
Son dakika | Fenerbahçe duyurdu: Omzu çıkan Mert Müldür tedaviye alındı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Omuz çıkığı teşhisi konulan Mert Müldür'ün tedavisinin başladığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber geldi. Fenerbahçe Kulübü, "Mert Müldür’ün yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulmuş ve gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Fenerbahçe duyurdu: Omzu çıkan Mert Müldür tedaviye alındı - 1. Resim

MERT MÜLDÜR AÇIKLAMASI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Mert Müldür, bir gol ve üç asist kaydetti.

Fenerbahçe şu açıklamayı yaptı:

Sağlık Durumu Bilgilendirme... Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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