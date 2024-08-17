Son dakika | Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ali Koç'a tribünlerden madde yağdı, saldırıya uğradı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 23:10 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 23:23
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ikinci yarısında tribüne saha kenarından giderken Göztepe tribünlerinden madde yağdı. Tribünden bazı taraftarlar sahaya girip Ali Koç'a saldırmak istedi.
Son dakika haberine göre, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ikinci yarısında tribüne saha kenarından girmek isterken ev sahibi tribünlerin saldırısına uğradı.
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Kaynak: tgrthaber.com