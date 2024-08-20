Son dakika | Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe resmen duyurdu

20 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:17

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yarışa girip renklerine bağladığı Joao Pedro başına bela olmuştu. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçtiğinde ilk göndermek istediği isimlerden biri olan Pedro'yla ilgili karar verildi.

İnişli çıkışlı bir görüntü çizen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Pedro, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından Joao Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz"