Fenerbahçe Türkiye Kupasına katılma kararı aldı! Ali Koç canlı yayında açıkladı

08 Ocak 2025 17:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 18:46

Son dakika haberi: Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. Türk futbolundaki gelişmeler, transfer planlamaları ve Türkiye Kupası gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Koç, taraftardan destek istedi. Havluyu erken atarak başarı sağlanamayacağını vurgulayan başkan Koç, takımın Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı.

Son dakika haberine göre Fenerbahçe​ Başkanı Ali Koç​, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başlıkları:

Bugün ana konumuz son dönemlerde yaşananlar, mabedimizde yaşananlar, taraftar​ nezdinde geldiğimiz nokta, Türkiye Kupası'yla ilgili kararımız, bu kararımıza nasıl geldiğimizi, bununla beraber hak, hukuk, adalet konularında size bazı örnekler vererek adalet mülkün temeli midir değil midir sorusunu sizin de kendinize sormanızı amaçlıyorum.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTIĞIMIZ DOĞRUDUR"

Futbolda istediğimiz başarıya ulaşılamadı. Arzu, beklenti daha da arttı. Diğer iki alandaki başarıların yeterince karşılığı olmadı. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Hayal kırıklığı yaşattığımız doğrudur. En büyük hayal kırıklığını biz yaşadık. Son derece üzgün ve mutsuzuz. Bizim de her kulüp gibi hatalarımız olmuş olabilir. Öz eleştiriden gocunmadık.

"GEÇEN SEZON BİZİ DURDURAMAYINCA RAKİBİMİZİ İTEKLEDİLER"

Bir soru sormama müsaade edin, son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yok? Transfer yanlışları, yatırımlar, onlarda hiç yok mu? Herkes hatalarına rağmen şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik. Tarihimizin en yüksek puanını aldık. Deplasmanda hiç yenilmedik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler. Kamuoyu ve basın rakiplerimizin hatalarını ve suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Son 10 senede bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var ama 5 şampiyonluk farkı var.

TARAFTARA ÇAĞRI: 'HAVLUYU ERKEN ATARAK BAŞARI GELMEZ'

Bu sene bazı maçlarda, geçen sene o kadar iyi gitmemize rağmen son maçta, bu sene her şey yolundayken Zenit maçında hem de 2-1 öndeyken taraftarlarımızın tepkileri yükseldi. Bir yere kadar anlayışla karşılıyoruz. Taraftarlarımızın beklentileri Fenerbahçe'nin her daim saha içinde olsun saha dışında olsun yegane gücüdür.

Ancak dengeler değişti. Bütün sezonu futbol maçı olarak düşünelim. Takım devreye 2-0 mağlup girmiş, koskoca ikinci yarı var, ikinci yarıya takımı destekleyerek mi çıkmak mantıklı yoksa protesto ederek aşağı çekerek mi, şu anda aynı şekildeyiz, sezonun bitmesine bir yarı ve 1 maç var. Kaç örneği var 8 puandan gelip şampiyon olduğumuz. Havluyu erken atarak başarı gelmez. Bu negatif ortamda da başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı isterse önünde hiçbir güç duramaz.

Bu tablo milyonlarca üyesi olan bir camiayı yıprattı. Öyle bir hale geldik ki, düşünün ki bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle katkı yapmış. Hiç maç kaçırmamış, 24 gol, 27 asist yapmış Tadic'i bile hedef haline getirecek ruh halindeyiz camia olarak. Bunun kime faydası olduğunu iyi hesaplamamız lazım.

"YABANCI VAR İKİNCİ YARININ TÜMÜNDE VE TÜM MAÇLARDA OLMALI"

2 Nisan sürecinin getiren olaylar, Trabzon bardağı taşıran damla. Genel kurul kararları hepinizin malumu. Bu futbol ortamını mı reva görüyoruz? Bu tarihten sonra neler oldu? Aynı tarihte Kulüpler Birliği Vakfı'nda federasyon değişimi için imza toplandı. Sonra Süper Kupa maçı. Türkiye Kupası'na katılıp katılmama opsiyonu için U19 takımıyla sahaya çıktık.

12 Nisan'da TFF tarafından yabancı VAR kararı alındı. Önemli bir hamleydi ama eksikti, her takıma yapılmalıydı. 18 Temmuz'da seçimlerde herkesin kazanacağını düşündüğü Büyükekşi federasyonu, koalisyon tarafından Türk futbolundan uzaklaştırıldı. Yeni federasyon seçildi. 18 sene sonra malum örgüt unsurları olmayan federasyon seçildi.

Bugün federasyon bize göre muallak da olsa ikinci yarı yabancı VAR kullanılacağı söyleniyor. Memnuniyetle karşıladık ama anlamadık "bir süre için" denildi. İkinci yarı için mi demek, ikinci yarının birkaç haftası için mi demek? Yabancı VAR bütün maçlarda olmayacaksa bize desteklemeyiz. İkinci yarının tümünde olmalı ve tüm maçlarda olmalı. 2 Nisan'dan beri en büyük değişikliklerden biri de şu, adaletsizlik ve rezilliklerle ilgili ciddi bir kamuoyu bilinci oluştu. Artık haksızlığa uğrayan takımların yöneticileri isyankar açıklamalar ve itiraflarda bulunuyorlar.

"TÜRKİYE KUPASINA KATILIYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'na as takımımızla katılma kararı aldık. U19'la değil, hocamızın öngöreceği bir kadroyla Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağız.

"BAŞKA ÜLKEDE OLSA YER YERİNDEN OYNAR"

Sergen’i nasıl bilirsiniz? Özü sözü bir, dürüst, cesur bir insan olarak bilirsiniz. ‘Hakemlerden şikayetçi olacak son camia Galatasaray’dır’ diyor, ‘Hakemlere teşekkür etsinler’ diyor. Şu an bir görev yapmıyor, yarın Galatasaray’ın da başına geçebilir, Milli Takımın da başına geçebilir. Antalya’nın başındayken, “Geçen sene Galatasaray maçından 6-7 hafta sonra, aynı hakem ‘Galatasaray maçını telafi ettik dedi” diye söyledi. Bu nedir sizce? Dünyada yer yerinden oynar bu başka ülkede olsa. Kim bunu soruşturacak? Bu şike ya. Biz geçen sene 2 puan farkla kaybettik şampiyonluğu.

"TÜRKİYE KUPASINA KATILACAĞIMIZ ŞU ANDA KESİNLEŞTİ"

Futbolcularımızın Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağımızdan haberi şu andan itibaren var. Bugün yabancı VAR kararı çıkmasaydı biz katılmayacaktık. Ve daha bitmedi, orada ayıklanması gereken isimler var. Cam tavan daha kırılmadı. Daha çok yolu var. Cam tavanın kırılması sadece Fenerbahçe'ye değil, herkese yarayacak. Bizim şampiyonluk şansımız vardır. Zorlaştırdık mı? Evet zorlaştırdık. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Biz sonuna kadar savaşacağız.

"BU NASIL BİR DOKUNULMAZLIK"

Bahis soruşturması kapatıldı. Spor Toto, bir üst mahkemeye başvurdu. Ben o şirket olsam, parayla satın alamayacağın reklam yaptım. Oluşan tartışma, şu basın toplantısı da dahil. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu nasıl bir dokunulmazlık. Kim, nasıl, niye! Fenerbahçe taraftarı bunu sorgulayın.

"YAPI CANLI BİR MEKANİZMA"

Fuat Avni kaç kişiydi? Çoktu değil mi? 'Yapı' canlı organizma, devamlı ekleniyor, güçleniyor. Hafife almayın. 'Yapı'da şu yapı, bu yapı, beyefendi değil denecek bir şey değil. Canlı bir mekanizma 'yapı', yaşıyor.