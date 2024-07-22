Son dakika | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme tur rakibi belli oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 13:17 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 13:26
Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bir üst tura yükselmesi durumunda Lille ile mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar İsviçre'de gerçekleştirilen organizasyonla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi de bu kurayla belli oldu.
Temsilcimiz Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek.
ELENMESİ HALİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.
Kaynak: Tgrthaber.com