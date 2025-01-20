Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandı
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'a gelecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasındaki ilk takviyeyi savunmaya yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos için oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı.
BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin bu transfer için Aston Villa'ya ödeyeceği bonservis ücreti de netleşti. İngiliz ekibi 10 milyon Euro ve performans bonuslarını içeren teklifi kabul etti. Söz konusu tutarın 4 yıllık taksit halinde yatırılacağı belirtildi.
DIEGO CARLOS BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe, 31 yaşındaki stoperle de anlaştı. Brezilyalı futbolcunun sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.