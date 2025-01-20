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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TRT Spor
20 Ocak 2025 11:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:07
Son dakika | Fenerbahçe&#039;nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul&#039;a geliyor! Anlaşma sağlandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'a gelecek.

Transfer​ çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasındaki ilk takviyeyi savunmaya yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa​'da forma giyen Diego Carlos için oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe​'nin bu transfer için Aston Villa'ya ödeyeceği bonservis ücreti de netleşti. İngiliz ekibi 10 milyon Euro ve performans bonuslarını içeren teklifi kabul etti. Söz konusu tutarın 4 yıllık taksit halinde yatırılacağı belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandı - 1. Resim

DIEGO CARLOS BU GECE İSTANBUL​'A GELİYOR

Fenerbahçe, 31 yaşındaki stoperle de anlaştı. Brezilyalı futbolcunun sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: TRT Spor
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