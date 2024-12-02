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Son dakika | Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı hakkında açıklama!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Aralık 2024 12:30 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:36
Son dakika | Galatasaray&#039;dan Abdülkerim Bardakcı&#039;nın sakatlığı hakkında açıklama!

Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildi.

Galatasaray​ yönetimi dün akşam oynanan Eyüpspor​ maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

AYAK BİLEĞİ BAĞLARINDA GERİLME TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır"

Milli futbolcu, dünkü karşılaşma sonrası stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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