Son dakika | Galatasaray'dan flaş Wilfried Zaha kararı: Yeni takımı belli oldu

22 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:28

Son dakika haberi: Galatasaray, istenileni veremeyen yıldız futbolcu Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir karar aldı.

Galatasaray, Wilfried Zaha​'nın Lyon ile olan kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı. Fildişi Sahilli futbolcunun, 2 milyon 800 bin dolarlık bir ücret karşılığında Charlotte FC'ye kiralandığı duyuruldu.

ZAHA ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Zaha'nın, alacaklarının 2 milyon 376 bin euroluk kısmından vazgeçtiği de belirtildi. Yıldız oyuncunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçına çıkması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bir bildirimde bulunması durumunda, kiralama süresinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılacağı ifade edildi. Eğer kiralama süresi uzatılırsa, Charlotte FC'nin Galatasaray​'a 1 milyon 300 bin dolar ek geçici transfer ücreti ödeyeceği bildirildi.

TÜM DETAYLAR PAYLAŞILDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre: * Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. * Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir. * Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır. Kiralama süresinin uzaması durumunda; * Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır. * Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir. Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir. Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"