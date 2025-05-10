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 | Özge Sönmez

Son dakika | Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Son dakika: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Selçuk İnan ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 14:22

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 40 yaşındaki teknik adam, Mart 2024 ayında göreve gelmişti. İnan yönetiminde 48 maça çıkan Gaziantep FK, söz konusu maçlarda 20 galibiyet sevinci yaşarken, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

"YOLLARIMIZ KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANARAK AYRILMIŞTIR"

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

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