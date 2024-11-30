Son Dakika | Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!
Son dakika haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta sezon başında göreve gelen Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda sona erdiği belirtildi.
TAKIM SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET
Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst önderliğinde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik adam sezon başında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.
Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş yönetiminde çıktığı maçlar şu şekilde:
TRENDYOL SÜPER LİG
Samsunspor 0-2 Beşiktaş
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Beşiktaş 2-0 Sivasspor
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Eyüpspor
Kayserispor 0-3 Beşiktaş
Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Konyaspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
Başakşehir 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-4 Göztepe
UEFA AVRUPA LİGİ
Lugano 3-3 Beşiktaş
Beşiktaş 5-1 Lugano
Ajax 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş 1-3 Frankfurt
Lyon 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Malmö
Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv
TURKCELL SÜPER KUPA
Galatasaray 0-5 Beşiktaş