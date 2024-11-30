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Son Dakika | Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 19:25 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 20:21
Son Dakika | Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

Son dakika haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta sezon başında göreve gelen Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda sona erdiği belirtildi. 

TAKIM SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst önderliğinde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik adam sezon başında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.

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Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş yönetiminde çıktığı maçlar şu şekilde:

TRENDYOL SÜPER LİG

Samsunspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

Kayserispor 0-3 Beşiktaş

Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Konyaspor

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Başakşehir 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-4 Göztepe 

Son Dakika | Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi! - 2. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ

Lugano 3-3 Beşiktaş

Beşiktaş 5-1 Lugano

Ajax 4-0 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Frankfurt

Lyon 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Malmö

Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv

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TURKCELL SÜPER KUPA

Galatasaray 0-5 Beşiktaş

Besiktas hammer Galatasaray 5-0 to win Turkish Super Cup

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Kaynak: tgrthaber.com

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