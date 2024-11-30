Son Dakika | Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

30 Kasım 2024 19:25 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 20:21

Son dakika haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.