Son dakika | Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti

29 Kasım 2024 14:42 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:00

Son dakika haberi: Süper Lig devi Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü başkanlığını bıraktığını açıkladı. Arat, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig​ devi Beşiktaş​'ta istifa​ depremi devam ediyor. Hasan Arat​, Beşiktaş Kulübü başkanlığını bıraktığını açıkladı. Arat geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki başkanlığından istifa ederek görevini Hüseyin Yücel'e bırakmıştı ancak kulüp başkanlığına devam edeceği açıklanmıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ta Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ve görevine son verilmesinin ardından Medya ve İletişim Koordinatörü Okay Karacan'la da yollar ayrılmıştı.

HASAN ARAT'TAN AÇIKLAMA

Hasan Arat'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Beşiktaş Camiası;

Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.

Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir... Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için, bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım..."

Ayrıca Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından eleştirilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kararı için toplanmıştı.

HÜSEYİN YÜCEL’DEN KRİTİK MESAJ

Beşiktaş’ta futbolun sorumlusu Hüseyin Yücel, Macaristan’da oynanan Maccabi Tel Aviv maçının ardından Giovanni van Bronckhorst’a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini bizzat iletti.