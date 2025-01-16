Son dakika | MHK'de deprem! 2 isim istifa etti

16 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:44

Son dakika haberi: Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atama sitemindeki yapılanma krize yol açtı. MHK, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu

Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu

Süper Lig​'de hakemlerle ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu​ dikkat çeken bir karar aldı. Merkez Hakem​ Kurulu (MHK), hakem atama sisteminde değişikliğe gitti. Ancak atama sistemindeki değişiklik MHK'de krize yol açtı.

Merkez Hakem Kurulu​ (MHK) Başkan Vekili, PMIK, 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin ve PMIK, 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı. MHK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AHMET ŞAHİN VE YUNUS YILDIRIM'DAN İSTİFA KARARI

"TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır."

TFF YENİ SİSTEMİ DUYURDU

TFF tarafından yapılan açıklama:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."