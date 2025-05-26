Son dakika Osimhen gelişmesi! Dış basın duyurdu, anlaşma tamam!

Galatasaray’ın gol makinesi Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Nijeryalı yıldız, transfer olacağı takım hakkındaki fikrini netleştirdiği ve bunu kulüp başkanına bizzat ilettiği öne sürüldü. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da bir başka önemli gündemde takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıydı. Bu konuda yurt dışı kaynaklı çok önemli bir iddia gündeme bomba gibi düştü!

AL-HİLAL'E GİDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde, Osimhen’in Al-Hilal ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. İngiliz spor kanalı Skoy Sport'un sabah saatlerinde geçtiği haberde ise tarafların artık son aşamaya geldiği belirtildi. Osimhen’in, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile doğrudan görüştüğü ve transfer için istekli olduğunu açıkça ifade ettiği bildirildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME YOLDA

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen’in Al-Hilal ile 3 yıllık kontrata imza atması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Osimhen, 36 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.