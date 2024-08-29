Son dakika | Paralimpik milli okçu Öznur Cüre, rekorları alt üst etti

29 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:05

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı aldı. Ayrıca Öznur Cüre, dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

ÖZNUR CÜRE KİMDİR?

1 Ekim 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Öznur Cüre, 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik felci oldu. Öznur Cüre, Millî okçu Bahattin Hekimoğlu'nun davetiyle Okçular Vakfı'nda okçuluğa adım attı.

Çekya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda elde ettiği başarı ile Tokyo 2020 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Cüre, 2020 Yaz Paralimpik Oyunları'nda bireysel bileşik açık ve karma takım bileşik kategorilerinde yarıştı; takım açık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda dördüncü olan Cüre, 2022 yılında Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşı Sevgi Yorulmaz ile Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde yarıştı. Sıralama atışlarında 1344 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandılar ve dünya şampiyonu oldular.

Cüre, 2023 yılında Çekya'da gerçekleştirilen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda kadınlar makaralı yay finalinde Hintli sporcu Sheetal Devi'yi 140-138 yenerek altın madalya kazandı.