Son dakika | Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti!

05 Şubat 2025 17:50 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 18:34

Son dakika haberi: Teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın'ın uzun süredir tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Yalçın'ın vefatı ailesi ve Beşiktaş başta olmak üzere spor camiasında üzüntüye neden oldu...

Galatasaray için Instagram'dan paylaşım yaptı! Yeni transfer saatleri sayıyor

Galatasaray için Instagram'dan paylaşım yaptı! Yeni transfer saatleri sayıyor

Son dakika haberine göre, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti. Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başlayan Yalçın, Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giydi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yalçın, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yalçın’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş, Yalçın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÇARŞI: MEKANI CENNET, RUHU ŞAD OLSUN

Çarşı taraf grubunun taziye mesajında ise "Gürsoy Yalçın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Sergen Yalçın'a, sevenlerine, camiamıza başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun." ifadeleri yer aldı.

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın’ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol camiasında uzun yıllar yer aldı. 1977 yılında doğan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalıştı.