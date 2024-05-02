02 May 2024 12:47 - Güncelleme : 02 May 2024 12:58
Son dakika! Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
3 Mayıs Cuma
20.00 Ankaragücü - Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - A.Demirspor: A. Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: T. Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Kaynak: tgrthaber.com