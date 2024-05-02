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02 May 2024 12:47 - Güncelleme : 02 May 2024 12:58

Son dakika! Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
Son dakika! Süper Lig&#039;de 35. hafta hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

3 Mayıs Cuma

20.00 Ankaragücü - Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş - Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - A.Demirspor: A. Buğra Taşkınsoy

19.00 Kayserispor - Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep - Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor: T. Kaan Numanoğlu

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Kaynak: tgrthaber.com
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