Trabzonspor Fatih Tekke'yi resmen duyurdu!

Trabzonspor'da göreve gelmesi beklenen Fatih Tekke'nin 11 Mart günü şehirde olacağı ve görüşmeler yapılacağı açıklandı. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında kritik süreç tamamlandı ve Trabzonspor'un sevilen ismi Fatih Tekke ile ön anlaşmaya varıldı.

Trabzonspor'da Şenol Güneş sonrasında Fatih Tekke dönemi başlıyor. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında en güçlü hoca adayı olan Fatih Tekke, an itibarıyla Karadeniz ekibinin başına geçiyor.

TRABZONSPOR'DAN FATİH TEKKE AÇIKLAMASI

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

https://x.com/Trabzonspor/status/1899193462479843577