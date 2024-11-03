Son dakika | Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

03 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:35

Son dakika haberi: Trabzonspor ile Fenerbahçe bu karşı karşıya gelecek. Kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi de belli oldu. VAR merkezinde Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, bu akşam Papara Park'ta karşılaşacak. TFF, haftanın heyecanla beklenen maçında görev alacak VAR hakemini duyurdu. VAR ATİLLA KARAOĞLAN'DA Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadelede VAR görevi Atilla Karaoğlan'a verildi. Karşılaşmada orta hakem olarak ise Oğuzhan Çakır görev yapacak. İlgili Haberler Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Oosterwolde oynamayacak