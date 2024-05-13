Mehmet Büyükekşi bizzat duyurdu: Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

13 May 2024 14:52 - Güncelleme : 13 May 2024 15:23

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi, 2024 Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını duyurdu. Büyükekşi, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı dev finalin 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıkladı.

İki kulüple görüşüp ortak karar aldıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik" dedi.

"DOSTLUK VE KARDEŞLİK..."

Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın yeni bir başlangıç olmasını istediklerinin altını çizen Büyükekşi, "Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık. Kulüplerimizin bayrakları dışında Türk bayrakları yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

MAÇ ÖNCESİ KONSER VERİLECEK

Saat 19.00'da bir konser yapmayı planladıklarını aktaran Büyükekşi, "Daha sonra kulüpler ısınmaya çıkacak ve normal maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu orada göstermiş olacağız" diye konuştu.