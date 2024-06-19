Son dakika! UEFA'dan Halil Umut Meler'e EURO 2024'te yeni görev

19 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:56

Podolski ve Metin Dağ’ın ortak olduğu Mangal Döner, Euro 2024 taraftarlarının gözdesi oldu

Podolski ve Metin Dağ’ın ortak olduğu Mangal Döner, Euro 2024 taraftarlarının gözdesi oldu

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında görev alacak. Turnuvada ilk olarak E Grubu'ndaki Belçika - Slovakya maçını yöneten Meler, bu kez D Grubu'ndaki Polonya - Avusturya karşılaşmasında düdük çalacak.

21 Haziran 2024 Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Halil Umut Meler'e, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak eşlik edecek.

TSİ 19.00'da başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

VAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR süpervizörü ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Lutz Fröhlich olacak.