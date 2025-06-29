Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Başarılı spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti. 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Ugan'ın vefatı spor camiası ve sevenlerini üznütüye boğdu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 18:46

Son dakika haberine göre, Türk spor basınının önemli isimlerinden Sabri Ugan 62 yaşında hayatını kaybetti. Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan Ugan, birçok kanalda farklı işlere imza atmıştı. Sporseverler yaklaşık çeyrek asır boyunca en önemli müsabakaları Sabri Ugan'ın anlatımıyla dinledi.

Son dakika | Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Son dakika | Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal acı haberi duyurdu. Ünal, "Sabri Ugan, spikerliği kadar nezaketi ve beyefendiliği ile de herkeste derin izler bırakmıştır. Birlikte yüzlerce program yaptık. Ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ofunal/status/1939338286235017244

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 doğumlu olan Sabri Ugan, kariyerine Sakarya’da gazetecilik yaparak başladı.

1991 yılında spor müdürlüğü görevine geldi ve 1994’te spikerlik alanında ekranlara adım attı. Türkiye’de özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarını anlatan sesiyle geniş bir kitle tarafından tanındı.

Ugan’ın “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” isimli bir biyografi kitabı da yayımladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cengiz Ünder'e güle güle: Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı!
ETİKETLER
#Sabri Ugan
#Spor Anlatıcısı
#Ölüm Haberleri
#Spor Haberleri
#Türk Sporu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.