Son dakika | Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Türk spor basınının önemli isimlerinden Sabri Ugan 62 yaşında hayatını kaybetti. Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan Ugan, birçok kanalda farklı işlere imza atmıştı. Sporseverler yaklaşık çeyrek asır boyunca en önemli müsabakaları Sabri Ugan'ın anlatımıyla dinledi.

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal acı haberi duyurdu. Ünal, "Sabri Ugan, spikerliği kadar nezaketi ve beyefendiliği ile de herkeste derin izler bırakmıştır. Birlikte yüzlerce program yaptık. Ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ofunal/status/1939338286235017244

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 doğumlu olan Sabri Ugan, kariyerine Sakarya’da gazetecilik yaparak başladı.

1991 yılında spor müdürlüğü görevine geldi ve 1994’te spikerlik alanında ekranlara adım attı. Türkiye’de özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarını anlatan sesiyle geniş bir kitle tarafından tanındı.

Ugan’ın “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” isimli bir biyografi kitabı da yayımladı.