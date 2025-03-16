Son söz söylendi! Tadic Ajax transferi doğrulandı

Hollanda'nın dev takımı Ajax'a geçici olarak genel müdürlük görevini üstlenen Menno Geelen, kulübün eski oyuncularına ilgiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Geelen, daha önce Ajax'ta forma giymiş eski yıldız futbolcusu Dusan Tadic için gelen soruya açıklık getirdi.

"CEO'MUZA SORUN"

Fenerbahçe'de forma giyen Tadic için konuşan Geelen; "Çok fazla söylenti dolaşıyor. Eski oyuncularımızla iletişim halindeyiz ancak kimlerin gelip gelmeyeceğiyle alakalı bu durumu CEO'muza sorun." sözlerini sarfetti.

FENERBAHÇE KARNESİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile 2 sezonda toplam 98 maça çıkarken 27 gol attı ve 29 gol pası üretti.