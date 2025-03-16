Son söz söylendi! Tadic Ajax transferi doğrulandı

Fenerbahçe'nin başarılı ortasaha futbolcusu Dusan Tadic, sezon sonu Hollanda ekibi Ajax'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında açıklama yapan kulüp yetkilisi son noktayı koydu.
Hollanda'nın dev takımı Ajax'a geçici olarak genel müdürlük görevini üstlenen Menno Geelen, kulübün eski oyuncularına ilgiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Geelen, daha önce Ajax'ta forma giymiş eski yıldız futbolcusu Dusan Tadic için gelen soruya açıklık getirdi.
Fenerbahçe'de forma giyen Tadic için konuşan Geelen; "Çok fazla söylenti dolaşıyor. Eski oyuncularımızla iletişim halindeyiz ancak kimlerin gelip gelmeyeceğiyle alakalı bu durumu CEO'muza sorun." sözlerini sarfetti.
Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile 2 sezonda toplam 98 maça çıkarken 27 gol attı ve 29 gol pası üretti.