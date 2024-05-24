Süper Lig devi Boupendza'yı geri getiriyor

24 May 2024 12:12 - Güncelleme : 24 May 2024 13:05

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MLS'TEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

2023'ün yazında Al-Shabab'tan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle MLS ekibi Cincinnati'ye transfer olan Aaron Boupendza yeni takımında aradığını bulamadı. Takımda mutsuz olan yıldız golcü, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Carlos Vinicius'un Fulham'a geri dönecek olması nedeniyle gündemine Aaron Boupendza'yı aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan 27 yaşındaki Gabonlu golcünün transferini önümüzdeki yaz bitirmeye hazırlanıyor.

Boupendza, Hatayspor forması giyerken Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun gol kralı olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Aaron Boupendza, bu sezon Cincinnati formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 747 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Gabonlu yıldız golcü, 3 golle takımına katkıda bulundu.