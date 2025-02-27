Süper Lig ekibinden çarpıcı açıklama!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor'dan 'yabancı hakem' açıklaması geldi. Antalyaspor'da, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde yapılan açıklamayla, yabancı hakem uygulamasına karşı olunduğu belirtildi.

YANLIŞ KARAR

VAR'a yabancı hakem istediklerini ancak daha sonra bunun yanlış bir karar olduğunu anladıklarını söyleyen Sinan Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak ve kendi hakemlerimize güvenmezsek, farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız." ifadelerini kullandı.