Süper Lig ekibinden çarpıcı açıklama!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yabancı hakem konusunu yorumladı. Fikirlerinin değiştiğini açıklayan Sinan Boztepe, yabancı hakem konusunda artık farklı bir tavır aldıklarını belirtti.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor'dan 'yabancı hakem' açıklaması geldi. Antalyaspor'da, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde yapılan açıklamayla, yabancı hakem uygulamasına karşı olunduğu belirtildi.
VAR'a yabancı hakem istediklerini ancak daha sonra bunun yanlış bir karar olduğunu anladıklarını söyleyen Sinan Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak ve kendi hakemlerimize güvenmezsek, farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız." ifadelerini kullandı.