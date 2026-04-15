Şanlıurfa Siverekte 16 kişinin yaralandığı saldırının ardından Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamuoyunu derinden yaraladı. Toplumun her kesiminden kanlı saldırılara tepkiler yükselirken, Süper Lig takımları da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Süper Lig takımları Kahramanmaraş saldırısına tepkisiz kalmadı! Galatarasay, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor’dan silahlı saldırıya tepki Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırılara Süper Lig takımları tepki gösterdi. Şanlıurfa Siverek'te 16 kişinin yaralandığı bir saldırı yaşandı. Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karadeniz ekipleri sosyal medya hesaplarından saldırılara tepki gösterdi. Takımlar, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine başsağlığı diledi. Beşiktaş, #EğitimdeŞiddeteHayır etiketini kullandı.

GALATASARAY’DAN SİLAHLI SALDIRILARA TEPKİ

Önce Şanlıurfa’da, peşinden Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılar bizi derinden üzmüştür. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin yetiştiği eğitim yuvalarında bu tip eylemlerin tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Bu saldırılarda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

FENERBAHÇE’DEN BAŞ SAĞLIĞI VE KINAMA GELDİ

Milletimizin başı sağ olsun. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleştirilen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz! Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; Şanlıurfa’daki saldırıdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ’TAN #EĞİTİMDEŞİDDETEHAYIR PAYLAŞIMI

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bugün de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okullara yönelik gerçekleşen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz!

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Tüm gücümüzle #EğitimdeŞiddeteHayır diyoruz!

KARADENİZ EKİBİ DE TEPKİSİZ KALMADI

Kahramanmaraş’ta, Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen hain saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

