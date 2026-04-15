Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Süper Lig takımları Kahramanmaraş saldırısına tepkisiz kalmadı! Galatarasay, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor’dan silahlı saldırıya tepki

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişide yaralandı. Milyonları üzüntüye boğan olayın ardından Trendyol Süper Lig takımları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 16:58

Şanlıurfa Siverekte 16 kişinin yaralandığı saldırının ardından Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamuoyunu derinden yaraladı. Toplumun her kesiminden kanlı saldırılara tepkiler yükselirken, Süper Lig takımları da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırılara Süper Lig takımları tepki gösterdi.
Şanlıurfa Siverek'te 16 kişinin yaralandığı bir saldırı yaşandı.
Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karadeniz ekipleri sosyal medya hesaplarından saldırılara tepki gösterdi.
Takımlar, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine başsağlığı diledi.
Beşiktaş, #EğitimdeŞiddeteHayır etiketini kullandı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

GALATASARAY’DAN SİLAHLI SALDIRILARA TEPKİ

Önce Şanlıurfa’da, peşinden Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılar bizi derinden üzmüştür. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin yetiştiği eğitim yuvalarında bu tip eylemlerin tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Bu saldırılarda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

FENERBAHÇE’DEN BAŞ SAĞLIĞI VE KINAMA GELDİ

Milletimizin başı sağ olsun. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleştirilen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz! Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; Şanlıurfa’daki saldırıdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ’TAN #EĞİTİMDEŞİDDETEHAYIR PAYLAŞIMI

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bugün de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okullara yönelik gerçekleşen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz!

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Tüm gücümüzle #EğitimdeŞiddeteHayır diyoruz!

KARADENİZ EKİBİ DE TEPKİSİZ KALMADI

Kahramanmaraş’ta, Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen hain saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR

GÖZTEPE

SAMSUNSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR

KOCAELİSPOR

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: İşte olay yerinden ilk görüntüler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Vali acı haberi verdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.