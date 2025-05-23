Süper Lig yolunda son maç: İşte finalistler!

1. Lig'de play off etabı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'e çıkmak için yarı finalde mücadele eden Bandırmaspor, Boluspor'u eledi ve an itibarıyla son finalist oldu.

1. Lig'deki play off etabının yarı final aşamasında, Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan Balıkesir temsilcisi, kendi sahasında da 1-0 galip geldi ve finale yükseldi.

SÜPER LİG'İN SON BİLETİ BANDIRMASPOR İLE FATİH KARAGÜMRÜK ARASINDAKİ MAÇTA KESİLECEK

Süper Lig'e yükselecek son takım için play off etabında final müsabakasına gelindi. Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç, Süper Lig yolundaki son biletin de sahibini ortaya çıkaracak. Kritik müsabakada galip gelen taraf, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

BANDIRMASPOR YARI FİNALDE RAHAT TURLADI

İlk maçı farklı kazanan ve kendi sahasında da Marco Paixao ile zafere ulaşan Bandırmaspor, final maçı öncesinde güçlü bir oyun sergiledi.

https://x.com/Bandirmaspor/status/1925928738232918239