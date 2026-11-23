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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde 12. hafta müsabakaları 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde oynandı.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 5'ini ev sahibi takımlar kazandı. 12. haftada 3 maçta deplasman takımları mutlu sona ulaşırken 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin 12. haftasındaki maçlarda toplam 27 gol atıldı.
Süper Lig'de 12. haftaya lider giren Galatasaray, RAMS Park zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Trabzonspor ise Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 28'e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, 12. hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı ve puanını 25'e yükselterek ligde haftayı 3. sırada noktaladı.
Fenerbahçe ise ligin 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçip 2-1 yenik duruma düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve haftayı lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 6. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle:
• Gençlerbirliği - Gaziantep FK: 1-0
• Amedspor - Çaykur Rizespor: 0-2
• Galatasaray - Samsunspor: 2-1
• Kocaelispor - Fenerbahçe: 2-2
• Erzurumspor FK - Göztepe: 0-1
• Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: 2-1
• TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş: 2-4
• Trabzonspor - Eyüpspor: 1-0
• İstanbul Başakşehir - Arca Çorum FK: 4-2
Süper Lig'de 13. haftanın programı şu şekilde:
27 Kasım Cuma:
20.00 | Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor
20.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
28 Kasım Cumartesi:
16.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği
19.00 | Gaziantep FK - Amedspor
29 Kasım Pazar:
13.30 | Arca Çorum FK - Kocaelispor
16.00 | Eyüpspor - İstanbul Başakşehir
19.00 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK
30 Kasım Pazartesi:
19.00 | Göztepe - Trabzonspor
21.00 | Beşiktaş - Galatasaray