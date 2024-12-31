Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı

31 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:10

Süper Lig'de 2024 takvim yılında birçok genç futbolcu performansıyla dikkat çekti. 2024 yılında en çok değer kazanan genç futbolcular belli oldu. Listenin zirvesinde ise Beşiktaş'ın genç yıldızı var. İşte 2024 yılında değerini artıran futbolcular...

Süper Lig’de 2024​ yılında sergiledikleri performansla birçok genç futbolcu değerini arttırdı. Genç Türk futbolcularının yanı sıra yabancı yeteneklerin de değeri değişti. Listede üç büyüklerin genç yıldızları göz doldurdu. Listenin zirvesinde Beşiktaş​'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy bulunuyor. Forvet hattında gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, piyasa değerini %2627,3 oranında artırdı. İşte Süper Lig​'de 2024 takvim yılında en çok değer kazanan futbolcular... SÜPER LİG'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCULAR 10- Oğuz Aydın - Değer Artışı: +4 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 6 milyon Euro 9- Ernest Muci - Değer Artışı: +4 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 12 milyon Euro 8- Youssef En-Nesyri - Değer Artışı: +4 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 22 milyon Euro 7- Taha Altıkardeş - Değer Artışı: +4,5 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 5,5 milyon Euro 6- Yunus Akgün - Değer Artışı: +5 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 11 milyon Euro 5- İsmail Yüksek - Değer Artışı: +6,5 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 14 milyon Euro 4- Gabriel Sara - Değer Artışı: +7 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 23 milyon Euro 3- Jayden Oosterwolde - Değer Artışı: +8 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro 2- Barış Alper Yılmaz - Değer Artışı: +12,5 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 20 milyon Euro 1- Semih Kılıçsoy​ - Değer Artışı: +14,45 milyon Euro Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro İlgili Haberler Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek Victor Osimhen, Osayi-Samuel'e çağrı yaptı: Galatasaray'a gel