Tgrt Haber
Haberler>Spor>Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:10
Süper Lig&#039;de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı

Süper Lig'de 2024 takvim yılında birçok genç futbolcu performansıyla dikkat çekti. 2024 yılında en çok değer kazanan genç futbolcular belli oldu. Listenin zirvesinde ise Beşiktaş'ın genç yıldızı var. İşte 2024 yılında değerini artıran futbolcular...

Süper Lig’de 2024​ yılında sergiledikleri performansla birçok genç futbolcu değerini arttırdı. Genç Türk futbolcularının yanı sıra yabancı yeteneklerin de değeri değişti. Listede üç büyüklerin genç yıldızları göz doldurdu. Listenin zirvesinde Beşiktaş​'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy bulunuyor. Forvet hattında gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, piyasa değerini %2627,3 oranında artırdı. İşte Süper Lig​'de 2024 takvim yılında en çok değer kazanan futbolcular...

SÜPER LİG'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCULAR

10- Oğuz Aydın - Değer Artışı: +4 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 6 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 1. Resim

9- Ernest Muci - Değer Artışı: +4 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 12 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 2. Resim

8- Youssef En-Nesyri - Değer Artışı: +4 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 22 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 3. Resim

7- Taha Altıkardeş - Değer Artışı: +4,5 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 5,5 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 4. Resim

6- Yunus Akgün - Değer Artışı: +5 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 11 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 5. Resim

5- İsmail Yüksek - Değer Artışı: +6,5 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 14 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 6. Resim

4- Gabriel Sara - Değer Artışı: +7 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 23 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 7. Resim

3- Jayden Oosterwolde - Değer Artışı: +8 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 8. Resim

2- Barış Alper Yılmaz - Değer Artışı: +12,5 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 20 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 9. Resim

1- Semih Kılıçsoy​ - Değer Artışı: +14,45 milyon Euro

Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvede Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy var - 10. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
süper lig2024Semih Kılıçsoybeşiktaş

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...