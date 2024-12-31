Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim
Süper Lig'de 2024 yılında 4 büyükler yüksek bonservis bedelleri ve kiralama yöntemleriyle birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un en çok bonservis ödediği futbolcular merak edildi. İşte detaylar...
Süper Lig’de2024 yılında en çok konuşulan futbolcular ve değerli futbolcular belli oldu. Ülkemizin 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; 2024'te adından söz ettiren futbolcuları kadrolarına kattı.
Büyük kulüpler yüksek bonservis veya kiralama yöntemleriyle birçok futbolcuyla anlaşma imzaladı. Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırsa da sarı-kırmızılıların kasasından bonservis veya kiralama ücreti çıkmadı. İşte 2024'te 4 büyüklerin en çok bonservis ödediği futbolcular…
SÜPER LİG'DE EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN FUTBOLCULAR
10- RADE KRUNIC
Milan --> Fenerbahçe - 3.5 milyon Euro
9- MUHAMMED CHAM
Clermont --> Trabzonspor - 4 milyon Euro
8- OĞUZ AYDIN
Alanyaspor --> Fenerbahçe - 6 milyon Euro
7- ROLAND SALLAI
Freiburg --> Galatasaray - 6 milyon Euro
6- ALLAN SAINT-MAXIMIN
Al-Ahli --> Fenerbahçe - 8 milyon Euro
5- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Atletico Madrid --> Fenerbahçe - 8.5 milyon Euro
4- ELIAS JELERT
Kopenhag --> Galatasaray - 9 milyon Euro
3- AL-MUSRATI
Braga --> Beşiktaş - 11 milyon Euro
2- GABRIEL SARA
Norwich City --> Galatasaray - 18 milyon Euro
1- YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla --> Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro