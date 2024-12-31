Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim

31 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:30

Süper Lig'de 2024 yılında 4 büyükler yüksek bonservis bedelleri ve kiralama yöntemleriyle birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un en çok bonservis ödediği futbolcular merak edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı

Süper Lig'de 2024 yılında en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı

Süper Lig’de2024​ yılında en çok konuşulan futbolcular​ ve değerli futbolcular belli oldu. Ülkemizin 4 büyük kulübü Beşiktaş​, Fenerbahçe​, Galatasaray ve Trabzonspor; 2024'te adından söz ettiren futbolcuları kadrolarına kattı.

Büyük kulüpler yüksek bonservis veya kiralama yöntemleriyle birçok futbolcuyla anlaşma imzaladı. Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırsa da sarı-kırmızılıların kasasından bonservis veya kiralama ücreti çıkmadı. İşte 2024'te 4 büyüklerin en çok bonservis ödediği futbolcular…

SÜPER LİG​'DE EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN FUTBOLCULAR

10- RADE KRUNIC

Milan --> Fenerbahçe - 3.5 milyon Euro

9- MUHAMMED CHAM

Clermont --> Trabzonspor - 4 milyon Euro

8- OĞUZ AYDIN

Alanyaspor --> Fenerbahçe - 6 milyon Euro

7- ROLAND SALLAI

Freiburg --> Galatasaray - 6 milyon Euro

6- ALLAN SAINT-MAXIMIN

Al-Ahli --> Fenerbahçe - 8 milyon Euro

5- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Atletico Madrid --> Fenerbahçe - 8.5 milyon Euro

4- ELIAS JELERT

Kopenhag --> Galatasaray - 9 milyon Euro

3- AL-MUSRATI

Braga --> Beşiktaş - 11 milyon Euro

2- GABRIEL SARA

Norwich City --> Galatasaray - 18 milyon Euro

1- YOUSSEF EN-NESYRI

Sevilla --> Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro