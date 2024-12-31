Tgrt Haber
Haberler>Spor>Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim

Editör: Murat Makas / Kaynak: HaberTürk
31 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:30
Süper Lig&#039;de 2024&#039;te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim

Süper Lig'de 2024 yılında 4 büyükler yüksek bonservis bedelleri ve kiralama yöntemleriyle birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un en çok bonservis ödediği futbolcular merak edildi. İşte detaylar...

Süper Lig’de2024​ yılında en çok konuşulan futbolcular​ ve değerli futbolcular belli oldu. Ülkemizin 4 büyük kulübü Beşiktaş​, Fenerbahçe​, Galatasaray ve Trabzonspor; 2024'te adından söz ettiren futbolcuları kadrolarına kattı.

Büyük kulüpler yüksek bonservis veya kiralama yöntemleriyle birçok futbolcuyla anlaşma imzaladı. Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırsa da sarı-kırmızılıların kasasından bonservis veya kiralama ücreti çıkmadı. İşte 2024'te 4 büyüklerin en çok bonservis ödediği futbolcular…

SÜPER LİG​'DE EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN FUTBOLCULAR

10- RADE KRUNIC
Milan --> Fenerbahçe - 3.5 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 1. Resim

9- MUHAMMED CHAM
Clermont --> Trabzonspor - 4 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 2. Resim

8- OĞUZ AYDIN
Alanyaspor --> Fenerbahçe - 6 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 3. Resim

7- ROLAND SALLAI
Freiburg --> Galatasaray - 6 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 4. Resim

6- ALLAN SAINT-MAXIMIN
Al-Ahli --> Fenerbahçe - 8 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 5. Resim

5- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Atletico Madrid --> Fenerbahçe - 8.5 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 6. Resim

4- ELIAS JELERT
Kopenhag --> Galatasaray - 9 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 7. Resim

3- AL-MUSRATI
Braga --> Beşiktaş - 11 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 8. Resim

2- GABRIEL SARA
Norwich City --> Galatasaray - 18 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 9. Resim

1- YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla --> Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

Süper Lig'de 2024'te en çok bonservis ödenen futbolcular! İşte zirvedeki isim - 10. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: HaberTürk
futbolcularsüper lig2024beşiktaşFenerbahçe

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...