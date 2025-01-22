Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk25 Ocak Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu