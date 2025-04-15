Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı! İşte takımların puan durumu

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsun'da kazanırken, Fenerbahçe ise Sivas'ta 3 puana uzandı. Zirvenin ismi yine değişmedi. İşte 31. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 32. haftanın fikstürü...
Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 21 gol atıldı.
8 takım gol sevinci yaşayamazken, en golcü takım 6 gollü galibiyet elde eden Eyüpspor oldu.
Haftanın açılış maçında Samsun'da sahaya çıkan lider Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle bu sezon dış sahada 12. galibiyetini aldı ve puanını 74'e çıkardı.
Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında 3 puana 3 golle ulaştı. Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 15 maça, puanını da 71'e yükseltti.
Dolmabahçe'de Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 3. sıradaki Samsunspor'un puan kaybını değerlendiremedi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar son 2 haftada 5 puan kaybetti.
Eyüpspor ise ligin dibine demir atan Adana Demirspor'u 6-0 yenerek puanını 50'ye yükseltti ve haftayı 4. sırada tamamladı.
Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Rizespor'u yenerek 2 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
Küme düşme hattında yer alan takımlardan Alanyaspor BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.
31 puanlı Sivasspor ve Alanyaspor'un bir üst basamaktaki Rizespor ile arasında 3 puan bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada yer alıyor.
Samsunspor - Galatasaray: 0-2
Konyaspor - Göztepe: 1-0
Bodrum FK - Antalyaspor: 0-0
Beşiktaş - Başakşehir: 0-2
Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0
Gaziantep FK - Hatayspor: 2-1
Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3
Trabzonspor - Rizespor: 2-0
Eyüpspor - Adana Demirspor: 6-0
18 Nisan Cuma:
20.00 Hatayspor - Konyaspor
20.00 Galatasaray - Bodrum FK
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş
20 Nisan Pazar:
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 Rizespor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alanyaspor - Samsunspor