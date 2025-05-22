Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupaları ve kümede kalma yolunda kritik karşılaşmalar oynanacak. TFF, bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken; Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düştü. Kalan haftada ligde kalma ve Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük heyecan yaşanacak.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu zorlu mücadelelerde görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
24 MAYIS CUMARTESİ
25 MAYIS PAZAR
26 MAYIS PAZARTESİ