Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupaları ve kümede kalma yolunda kritik karşılaşmalar oynanacak. TFF, bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken; Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düştü. Kalan haftada ligde kalma ve Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük heyecan yaşanacak.

TFF HAKEMLERİ AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu zorlu mücadelelerde görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

37. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

24 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak

25 MAYIS PAZAR

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

26 MAYIS PAZARTESİ