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 | Onur Kaya

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupaları ve kümede kalma yolunda kritik karşılaşmalar oynanacak. TFF, bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

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Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 12:00

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken; Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düştü. Kalan haftada ligde kalma ve Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük heyecan yaşanacak.

TFF HAKEMLERİ AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu zorlu mücadelelerde görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

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37. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

24 MAYIS CUMARTESİ

  • 16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
  • 19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
  • 19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak
Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı

25 MAYIS PAZAR

  • 19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova
  • 19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
  • 19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
  • 19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün
  • 19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

26 MAYIS PAZARTESİ

  • 20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan
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#Spor
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