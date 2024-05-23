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Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 11:57 - Güncelleme : 23 May 2024 12:14
Süper Lig&#039;de 38. haftanın hakemleri açıklandı

Şampiyonun belli olacağı Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan, Konyaspor - Galatasaray maçını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası öncesinde maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu.

Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu. Maçı yönetecek hakem ise Ali Şansalan.

İŞTE SON HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri şöyle:

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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