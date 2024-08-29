Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
29 Ağustos 2024 05:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 05:39
Süper Lig’de 4. haftanın maçları 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) tarafından açıklandı.
İşte Süper Lig'de 4. hafta görev yapacak hakemler:
30 Ağustos Cuma
21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor | Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
19.15 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | Ali Şansalan
19.15 | Konyaspor - Kayserispor | Emre Kargın
21.45 | Göztepe - Bodrum FK | Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray | Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
19.15 | Başakşehir - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır
19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan
21.45 | Beşiktaş - Sivasspor | Direnç Tonusluoğlu
21.45 | Hatayspor - Samsunspor | Cihan Aydın
Kaynak: TGRT Haber