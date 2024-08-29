Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

29 Ağustos 2024 05:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 05:39

TFF, Ferdi Kadıoğlu için tebrik mesajı yayımladı!

TFF, Ferdi Kadıoğlu için tebrik mesajı yayımladı!

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) tarafından açıklandı.

İşte Süper Lig'de 4. hafta görev yapacak hakemler:

30 Ağustos Cuma

21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor | Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi

19.15 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | Ali Şansalan

19.15 | Konyaspor - Kayserispor | Emre Kargın

21.45 | Göztepe - Bodrum FK | Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray | Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar

19.15 | Başakşehir - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır

19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan

21.45 | Beşiktaş - Sivasspor | Direnç Tonusluoğlu

21.45 | Hatayspor - Samsunspor | Cihan Aydın