Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi! İşte o takımlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

İŞTE O KULÜPLER

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray: 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Gaziantep FK, Fenerbahçe: 'talimatlara aykırı hareketi'

- Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: 'saha olayları'

- Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.