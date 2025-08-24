Yeniden Yabancı VAR hakem uygulaması gelecek mi? TFF'den flaş karar çıktı

Trendyol Süper Lig, 2025-2026 sezonu 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yeni sezonun başlamasıyla beraber özellikle VAR odasından gelen yanlış kararlar yine kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.

Geçen sezon VAR odasında yabancı hakemler görev yapmış, onların da kararları çoğu zaman tartışma konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında artık VAR'da yabancı hakemlerin yer almayacağını, yerli hakemlerin görev yapacağını açıklamıştı.

TEKRAR GÜNDEMDEYDİ

Fakat ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler geldi.

Özellikle kulüplerin 'Kaliteli yabancı hakemler ülkeye getirilsin' söylemleri sık sık konuşulmaya başlandı.

TFF FİKİR BİRLİĞİNE VARDI

Yabancı VAR hakemi konusuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar çıktı.

TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirmede yerli hakemlerle devam edileceği konusunda fikir birliğine vardı.

Özetle VAR odasında federasyonun aldığı karar gereği sezon sonuna kadar Türk hakemler görev yapmaya devam edecek.