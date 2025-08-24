Menü Kapat
Yeniden Yabancı VAR hakem uygulaması gelecek mi? TFF'den flaş karar çıktı

Geçtiğimiz sezon faaliyete geçen yabancı VAR hakem uygulamasının TFF tarafından sonlandırıldığı duyurulmuştu. Fakat ligin ilk iki haftası sona ererken yaşanan olayların arından yabancı VAR hakem uygulaması tekrardan gündeme geldi. Bu konuda TFF flaş karara imza attı.

Yeniden Yabancı VAR hakem uygulaması gelecek mi? TFF'den flaş karar çıktı
Trendyol , 2025-2026 sezonu 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yeni sezonun başlamasıyla beraber özellikle odasından gelen yanlış kararlar yine kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.

Geçen sezon VAR odasında görev yapmış, onların da kararları çoğu zaman tartışma konusu olmuştu.
, sezon başında artık VAR'da yabancı hakemlerin yer almayacağını, yerli hakemlerin görev yapacağını açıklamıştı.

Yeniden Yabancı VAR hakem uygulaması gelecek mi? TFF'den flaş karar çıktı

TEKRAR GÜNDEMDEYDİ

Fakat ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler geldi.

Özellikle kulüplerin 'Kaliteli yabancı hakemler ülkeye getirilsin' söylemleri sık sık konuşulmaya başlandı.

Yeniden Yabancı VAR hakem uygulaması gelecek mi? TFF'den flaş karar çıktı

TFF FİKİR BİRLİĞİNE VARDI

Yabancı VAR hakemi konusuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar çıktı.

TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirmede yerli hakemlerle devam edileceği konusunda fikir birliğine vardı.

Özetle VAR odasında federasyonun aldığı karar gereği sezon sonuna kadar Türk hakemler görev yapmaya devam edecek.

ETİKETLER
#süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#var
#Yabancı Hakemler
#Yerli Hakemler
#Spor
