Hava Durumu
19°
Kar ne zaman yağacak? Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçecek

Türkiye, yaz aylarında yaşanan kuraklık ve düşen baraj seviyelerinin ardından umutlarını yaklaşan kış mevsimine çevirdi. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kış Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışlarının görülebileceğini belirtti. İşte Türkiye’de kar yağışının başlayacağı tahmin edilen tarihler…

Kar ne zaman yağacak? Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 21:51

, yaz mevsimini ciddi bir sorunuyla geçirdi. Baraj seviyelerinin kritik düzeye inmesinin ardından gözler şimdi kış mevsiminde beklenen yağışlara çevrildi.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un açıklamalarına göre, Türkiye bu yıl kış mevsimine umutlu girecek. Dr. Bozyurt, mevcut iklim modellerinin yağışlar konusunda ülke genelinde olumlu bir tablo sunduğunu belirtti. Özellikle 20 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak soğuk hava sistemleriyle birlikte yoğun kar yağışları bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak? Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçecek

Dr. Bozyurt, küresel iklim sisteminin son yıllarda giderek daha kaotik bir hal aldığını ancak bu kış modellerin Türkiye adına pozitif sinyaller verdiğini ifade etti. Dünya genelinde şu anda zayıf La Nina koşullarının etkili olduğunu belirten Bozyurt, bu durumun Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu söyledi. Zayıf La Nina dönemlerinde Türkiye’nin bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kış mevsimlerinin genellikle hem soğuk hem de yağışlı geçtiği vurgulandı.

Kar ne zaman yağacak? Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçecek

Dr. Bozyurt, bu süreçte yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimalinin güçlü olduğunu dile getirdi. Kar yağışlarının Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu’da etkili olacağı, kar örtüsünün ise önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalabileceği tahmin ediliyor.

Kar ne zaman yağacak? Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçecek

BU SENE İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞAR?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un paylaştığı verilere göre İstanbul, bu yıl kar yağışının görüleceği bölgeler arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi genelinde beklenen soğuk hava dalgası ve yağışlı sistemlerin etkisiyle, şehirde kış aylarının ilerleyen dönemlerinde gözlenebilecek. Özellikle 20 Aralık 2025’ten sonra Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesi bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak? Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçecek

Bozyurt, kar yağışlarının sadece kısa süreli olmayabileceğini, kar örtüsünün bu sene yerde daha uzun kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nde görülecek yağışlar, su kaynakları açısından da büyük önem taşıyacak.

Kar ne zaman yağacak? Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçecek

KIŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteorolojik olarak kış mevsimi Türkiye’de aralık ayı ile birlikte başlıyor. Ancak İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un açıklamalarına göre bu yıl etkili kış şartlarının özellikle aralık ayının sonlarına doğru belirgin hale gelmesi bekleniyor. 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 tarihleri arası, Türkiye’nin genelinde güçlü soğuk hava sistemlerinin görüleceği dönem olacak.

