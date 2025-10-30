Serdar Öktem cinayetinde azmettirici yakalandı

Sinan Ateş suikastı soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem’in öldürülmesi olayında azmettirici yakalandı.

6 Ekim'de Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında aracının içerisindeyken önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan Öktem hayatını kaybetmişti. Olayın azmettiricisi Ali Gulmalizada'nın 23 Ekim’de Moskova’da yakalandığı açıklandı. Rusya ve Türkiye arasında iadesinin yapılması için görüşmeler sürüyor.

SAVCILIĞIN YAZISINDA ÇETE ÇATIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Savcılığın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda "Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü hem hukuki, hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla intikam ve zayıflatmak saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.