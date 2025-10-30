Trafikte gerilim dolu anlar: Araçtan indi tırı yumrukladı!

İstanbul D-100 karayolu Beylikdüzü Beykent mevkisinde trafikteki kavga kameraya yansıdı. Cipin sürücüsü ile aynı istikamette ilerleyen bir tırın şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cip sürücüsü durdurduğu aracından inerek, tırın kapısını yumrukladı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.