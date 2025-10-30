Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, son haftalardaki kötü performansın ardından Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı. An itibarıyla ise siyah beyazlılar, yeni çalıştırıcı olarak Luciano Spalletti ile anlaştı.

JUVENTUS'TAN LUCIANO SPALLETTI AÇIKLAMASI

"Luciano Spalletti, Juventus’un yeni teknik direktörü oldu: Toskana doğumlu çalıştırıcı, 30 Haziran 2026’ya kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

1959 yılında Floransa’ya bağlı Certaldo kasabasında doğan Spalletti, futbolculuk kariyerinde Spezia ve Empoli gibi takımların formasını giydikten sonra 30 yıl önce teknik direktörlük kariyerine adım attı. Antrenörlük serüvenine başladığı Empoli’de Serie C İtalya Kupası’nı kazandı ve daha sonra Serie A’da yer edinerek İtalya futbolunun en yenilikçi teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Spalletti’nin çıkışı 2000’li yılların başında Udinese ile oldu. Üç sezon üst üste Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandırdığı takımını 2004/05 sezonunda kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi biletiyle buluşturdu. Bu başarı onu Roma’nın başına taşıdı; burada dört sezon boyunca görev yaptı ve iki İtalya Kupası ile bir İtalya Süper Kupası kazandı.

Ardından 2009 ile 2014 yılları arasında Zenit St. Petersburg’u çalıştıran Spalletti, Rusya’da iki lig şampiyonluğu, bir kupa ve bir süper kupa elde etti. Sonra yeniden İtalya’ya dönerek önce tekrar Roma’yı, ardından ise Inter’i çalıştırdı.

Toskanalı teknik adam, Napoli ile 2022/23 sezonunu İtalya şampiyonu olarak tamamladıktan sonra, geçen haziran ayına kadar İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini yürüttü.

Uzmanlığı ve tecrübesiyle öne çıkan bu isim, artık Juventus ailesinin bir parçası:

Juventus’a hoş geldin ve başarılar, Mister Spalletti!"