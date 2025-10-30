Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı!

Juventus'ta Igor Tudor sonrası için Luciano Spalletti ile anlaşıldı. İtalya devi, yeni hocası için resmi duyuruda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 20:46

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği , son haftalardaki kötü performansın ardından Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı. An itibarıyla ise siyah beyazlılar, yeni çalıştırıcı olarak Luciano Spalletti ile anlaştı.

Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı!

JUVENTUS'TAN LUCIANO SPALLETTI AÇIKLAMASI

"Luciano Spalletti, Juventus’un yeni teknik direktörü oldu: Toskana doğumlu çalıştırıcı, 30 Haziran 2026’ya kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

1959 yılında Floransa’ya bağlı Certaldo kasabasında doğan Spalletti, futbolculuk kariyerinde Spezia ve Empoli gibi takımların formasını giydikten sonra 30 yıl önce teknik direktörlük kariyerine adım attı. Antrenörlük serüvenine başladığı Empoli’de Serie C İtalya Kupası’nı kazandı ve daha sonra ’da yer edinerek İtalya futbolunun en yenilikçi teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Spalletti’nin çıkışı 2000’li yılların başında Udinese ile oldu. Üç sezon üst üste Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandırdığı takımını 2004/05 sezonunda kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi biletiyle buluşturdu. Bu başarı onu Roma’nın başına taşıdı; burada dört sezon boyunca görev yaptı ve iki İtalya Kupası ile bir İtalya Süper Kupası kazandı.

Ardından 2009 ile 2014 yılları arasında Zenit St. Petersburg’u çalıştıran Spalletti, Rusya’da iki lig şampiyonluğu, bir kupa ve bir süper kupa elde etti. Sonra yeniden İtalya’ya dönerek önce tekrar Roma’yı, ardından ise Inter’i çalıştırdı.

Toskanalı teknik adam, Napoli ile 2022/23 sezonunu İtalya şampiyonu olarak tamamladıktan sonra, geçen haziran ayına kadar İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini yürüttü.

Uzmanlığı ve tecrübesiyle öne çıkan bu isim, artık Juventus ailesinin bir parçası:
Juventus’a hoş geldin ve başarılar, Mister Spalletti!"

Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı!

Sıkça Sorulan Sorular

İTALYAN HOCAYLA TÜRKİYE'DEN HANGİ TAKIM İLGİLENMİŞTİ?
Fenerbahçe, Luciano Spalletti ile resmi temaslarda bulunmuş ama görüşmeler ilerlememişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Liverpool'da Arne Slot kararı: Yerine geçecek isim duyuruldu!
Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!
ETİKETLER
#Futbol
#serie a
#teknik direktör
#juventus
#Luciano Spalletti
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.