Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjde: İlk 11'de kritik hamle!

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması; zirveyi yakından ilgilendirirken, Okan Buruk'un da eli güçlendi. Zira başarılı antrenör, bir süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo'dan da faydalanabilecek.

GALATASARAY'DA WILFRIED SINGO TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ajax maçı öncesinde Wilfried Singo'ya şans vermesi ve bu kritik virajı kayıpsız geçmeyi hedeflemesi gündemde! Esasen ise Galatasaray, hafta sonu lig tablosunda ikinci sırada olan Trabzonspor'u ağırlayacak ve ardından ise Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına çıkacak.

WILFRIED SINGO İLK 11'E

Sakatlığı öncesinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo'nun, tam olarak hazır görülmesi durumunda Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.