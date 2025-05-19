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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de 9 gollü düello: Çaykur Rizespor rahat bir nefes aldı!

Süper Lig'de küme hattında bulunan Çaykur Rizespor, kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Kritik maçı kazanan ev sahibi, an itibarıyla Süper Lig'de kalmayı da garantiledi.

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Süper Lig'de 9 gollü düello: Çaykur Rizespor rahat bir nefes aldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 00:12

Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında 9 gollü bir düello yaşandı. Karadeniz ekibi, rakibini 6-3 mağlup etti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

ÇAYKUR RİZESPOR GÖZTEPE KARŞISINDA FARKA GİTTİ

Zorlu maçta Çaykur Rizespor kaçıp Göztepe kovalarken; ev sahibinin golleri Nielsen (11), Olawoyin (32), Sowe (50), Zeqiri (62, 87) ve Akintola (85) ile geldi. Göztepe'nin Cardoso (26, 45+2) ve Koray Günter (77) ile cevap verdiği maç, Çaykur Rizespor'un 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'de 9 gollü düello: Çaykur Rizespor rahat bir nefes aldı!

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

Küme hattının diğer tarafında ise Sivasspor tutunamadı! Yiğidolar, Samsunspor deplasmanında 1-0 yenilmeleriyle birlikte Süper Lig'e resmen veda etti.

https://x.com/Sivasspor/status/1924162814572188009

Sıkça Sorulan Sorular

ÇAYKUR RİZESPOR'DA HOCA SÜRECİ NASIL?
İlhan Palut'un inişli çıkışlı performanslar gösterdiği bu sezon, yaz döneminde tekrar değerlendirilecek.
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#göztepe
#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
#Spor
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