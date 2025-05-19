Süper Lig'de 9 gollü düello: Çaykur Rizespor rahat bir nefes aldı!

Süper Lig'de küme hattında bulunan Çaykur Rizespor, kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Kritik maçı kazanan ev sahibi, an itibarıyla Süper Lig'de kalmayı da garantiledi.

Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında 9 gollü bir düello yaşandı. Karadeniz ekibi, rakibini 6-3 mağlup etti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

ÇAYKUR RİZESPOR GÖZTEPE KARŞISINDA FARKA GİTTİ

Zorlu maçta Çaykur Rizespor kaçıp Göztepe kovalarken; ev sahibinin golleri Nielsen (11), Olawoyin (32), Sowe (50), Zeqiri (62, 87) ve Akintola (85) ile geldi. Göztepe'nin Cardoso (26, 45+2) ve Koray Günter (77) ile cevap verdiği maç, Çaykur Rizespor'un 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

Küme hattının diğer tarafında ise Sivasspor tutunamadı! Yiğidolar, Samsunspor deplasmanında 1-0 yenilmeleriyle birlikte Süper Lig'e resmen veda etti.

https://x.com/Sivasspor/status/1924162814572188009