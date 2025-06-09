Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yaşandı. Kayserispor, Süper Lig'de kalmasında başrolde yer alan Sergej Jakirovic'e resmen veda etti.

KAYSERİSPOR'DAN SERGEJ JAKIROVIC AÇIKLAMASI

"Teknik direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

JAKIROVIC VE KAYSERİSPOR PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Bellona Kayserispor'un başında 17 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 1.71 puan ortalaması yakaladı.

https://x.com/KayserisporFK/status/1931814862121730201