İstanbul
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, Sergej Jakirovic hamlesi geldi. Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yaşandı. Kayserispor, Süper Lig'de kalmasında başrolde yer alan Sergej Jakirovic'e resmen veda etti.
"Teknik direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
2024/25 sezonunda Bellona Kayserispor'un başında 17 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 1.71 puan ortalaması yakaladı.
https://x.com/KayserisporFK/status/1931814862121730201