Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray maç tarihi açıklandı

İstanbul
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonunun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Derbi tarihleri de belli oldu.
Derbi tarihleri şöyle;
4 Ekim Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Beşiktaş
1 Kasım Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Trabzonspor
2 Kasım Pazar, 20.00:
Beşiktaş-Fenerbahçe
1 Aralık Pazar, 20.00:
Fenerbahçe-Galatasaray
14 Aralık Pazar, 20.00:
Trabzonspor-Beşiktaş
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.