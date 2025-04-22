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 | Sule Altinel

Süper Lig'de heyecan dorukta: 32. hafta tamamlandı! İşte son durum

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasını Galatasaray 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe evinde puan kaybı yaşadı. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. İşte takımların son durumu...

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Süper Lig'de heyecan dorukta: 32. hafta tamamlandı! İşte son durum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 02:07
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 02:07

Süper Lig'de zirve yarışında heyecan sürüyor. Lider Galatasaray haftanın açılış maçında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti.

Süper Lig'de heyecan dorukta: 32. hafta tamamlandı! İşte son durum

Zirve takipçisi Fenerbahçe ise Kayserispor'u konuk etti. Gollü mücadelede kazanan çıkmazken, sarı-lacivertliler puan kaybı yaşadı ve puanı 72'ye çıkardı.

Süper Lig'de heyecan dorukta: 32. hafta tamamlandı! İşte son durum

Ligde 3. sıradaki 51 puanlı Samsunspor üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş ise İzmir'de Göztepe ile berabere kaldı ve haftayı 49 puanda kapattı.

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray - Bodrum FK: 2-0

Hatayspor - Konyaspor: 2-3

Kasımpaşa - Sivasspor: 3-1

Adana Demirspor - Trabzonspor: 0-1

Göztepe - Beşiktaş: 1-1

Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1

Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 1-0

Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3

Alanyaspor - Samsunspor: 1-0

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